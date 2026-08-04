Международная ассоциация по фактчекингу выявила причину миграционного кризиса в Сеуте

Международная ассоциация по фактчекингу (Global Fact-Checking Network, GFCN) заявила, что миграционный кризис в испанской Сеуте возник вследствие скоординированной кампании и вброса искажённой информации об открытии границы и изменениях миграционного законодательства Испании.
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