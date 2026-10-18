В Подмосковье из пожарного пруда извлекли тело мужчины.В Орехово-Зуевском городском округе Московской области спасатели обнаружили тело мужчины в пожарном пруду на территории СНТ «Ротфронт».
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