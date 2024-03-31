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Крымская газета

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Кто стоит за терактом в «Крокус Сити Холле» и какие могут быть последствия для Европы и Украины

Кто стоит за терактом в «Крокус Сити Холле» и какие могут быть последствия для Европы и Украины

Чудовищный теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске забрал жизни 140 человек, ещё больше 350 посетителей получили ранения различной степени тяжести.

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Комментарии
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Андрей Алферов
Пока народ не поймёт, что враг-США и массово не поддержит Лидера В.Путина в борьбе за свободу,за истинный суверенитет,пока не освободимся от оккупации однополярным американским миром, путем изменения колониальной конституции РФ, нас ждут беды и лишения жизни в военное время. Враг - США и победить его можно только создав угрозу территории США, для обеспечения равной и неделимой безопасности. Это РВСН. До этого будут беды и лешения, обстрелы и теракты на территории нашего Отечества!
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