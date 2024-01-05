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Анастасия Гореева: «Мой единственный промах — это не ветер, а моя грубая ошибка. Грубо отработала пальцем»

— Мой единственный промах — это не ветер, а моя грубая ошибка. Грубо отработала пальцем. Ноль на стойке, чему очень рада, пусть даже лежа промахнулась, зато стоя собралась.

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