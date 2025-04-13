Runescape готовится к возвращению пасхального события Blooming Burrow с новыми активно...

Runescape готовится к возвращению пасхального события Blooming Burrow с новыми активностямиВесна находится в самом разгаре, и команда Runescape не только возвращает событие Blooming Burrow на Пасху, но и добавляет два новых весенних развлечения: Beekeeping и Carrot BoatingЧитать дальше → источник#Весна.