Mercedes-Benz прекратит выпуск модели A-Class из-за слабых продаж

Немецкая компания Mercedes-Benz снимет с производства модель A-Class Sedan, сообщает mbpassion.de. Отмечается, что за годы выпуска модель так и не смогла найти своего покупателя, поэтому последнее время продажи только снижались.
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