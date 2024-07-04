Убийца зампреда движения «Зов народа» попросился на СВО из СИЗО

Телеграм-канал SHOT сообщает, что Дмитрий Матвеев, убивший в Подмосковье заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Егорцева, из СИЗО попросил о возможности принять участие в специальной военной операции (СВО) .
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