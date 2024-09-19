Депутаты Заксобрания ЯНАО утвердили мирового судью для Губкинского

Депутаты Заксобрания ЯНАО утвердили Анастасию Курманову на должность мирового судьи в Губкинском. Она переназначена повторно, поэтому ограничения по времени службы с нее сняли, передает корреспондент «Север-Пресса».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии