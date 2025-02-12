Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Инвесторы оценивают решение Трампа и заявление Пауэлла

Инвесторы оценивают решение Трампа и заявление Пауэлла

Акции и доходность облигаций США продолжают расти - инвесторы оценили последнее повышение тарифов президентом Дональдом Трампом, а также заявление председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что не будет спешить со снижением ставок.

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