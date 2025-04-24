Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Вулкан Безымянный выбросил пепел на 12 000 метров над уровнем моря

Вулкан Безымянный выбросил пепел на 12 000 метров над уровнем моря

Вулкан Безымянный на Камчатке несколько раз выбросил пепел на высоту до 10-12 километров над уровнем моря.

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