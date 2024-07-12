«Разобью челюсть твой, прикрываешься ребенком»: в Сочи водитель экскурсионного автобуса вызвал на дуэль пассажира

«Разобью челюсть твой, прикрываешься ребенком»: в Сочи водитель экскурсионного автобуса вызвал на дуэль пассажираВ Сочи поездка на экскурсионном автобусе в аквапарк едва не обернулась дракой водителя с пассажиром.