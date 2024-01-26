Южноуральцев предупредили о новом мошенничестве: блокировка сим-карт

Аферисты представляются сотовыми операторами и получают доступ к Госуслугам. Новая схема обмана захлестнула столицу, и, как подозревают в министерстве общественной безопасности Челябинской области, скоро дойдет и до регионов.
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