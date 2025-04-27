Скалы и вода — это не беда: CSignum разработала систему подземной и подводной бе...

Скалы и вода — это не беда: CSignum разработала систему подземной и подводной беспроводной связиСтартап CSignum из Эдинбурга (Шотландия), разработавший систему подземной и подводной коммуникации, привлёк £6 млн в раунде финансирования серии A, который возглавили ассоциация семейных офисов Archangels, инвестиционная компания Scottish VC Par Equity и государственное агентство Scottish Enterprise.