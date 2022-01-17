Царьград

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В Судогодском районе от переутомления при уборке снега умер механизатор

В Судогодском районе от переутомления при уборке снега умер механизатор

15 января в официальной группе администрации Судогодского района Владимирской области "Судогда NEWS" в группе в социальной сети "ВКонтакте" появилось сообщение о сильно выросшей из-за долгих снегопадов нагрузке на местные коммунальные службы.

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