Пожар на складе полиэтилена тушат сотрудники МЧС в Краснодаре

Пожар на складе полиэтилена тушат сотрудники МЧС в КраснодареСклад с полиэтиленом загорелся на 550 квадратных метрах на Ростовском шоссе в Краснодаре, огонь локализовали, предварительно, никто не пострадал, сообщает пресс-служба МЧС России.