Великобритания представила альтернативу НАТО для Северной Европы

Главнокомандующий Военно-морскими силами Великобритании генерал Гвин Дженкинс сообщил, что силы Объединённого экспедиционного корпуса (Joint Expeditionary Force, JEF), действующие под руководством Соединённого Королевства, способны заменить НАТО для стран Северной Европы.
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