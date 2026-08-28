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FiNE NEWS

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Великобритания представила альтернативу НАТО для Северной Европы

Главнокомандующий Военно-морскими силами Великобритании генерал Гвин Дженкинс сообщил, что силы Объединённого экспедиционного корпуса (Joint Expeditionary Force, JEF), действующие под руководством Соединённого Королевства, способны заменить НАТО для стран Северной Европы.

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