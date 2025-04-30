«Мудрый и хитрый»: Трамп сделал новое заявление о президенте РФ

ВАШИНГТОН, 1 мая, ФедералПресс. Во время совещания с членами кабинета министров 30 апреля президент США Дональд Трамп охарактеризовал российского лидера Владимира Путина как дальновидного и проницательного политика.
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