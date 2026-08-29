Ирина Пинчук подтвердила повторное замужество и заключение мусульманского брака

Ирина Пинчук тайно вышла замуж за предпринимателя Саламбека Мартазанова Популярная российская медийная личность раскрыла изменения в своем семейном статусе после официального распада предыдущего союза.
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Пинчук ?! Кто это ? Что это ?!!! Очередная блоХЕРша ??? А на кой бес она с её личной жизнью нужна мне, моим родственникам, знакомым и близким ???? Да пусть она хоть за носорога замуж выходит, это ни как не скажется на цене бензина на ближайшей АЗС.
Кто такая и какое нам дело до ее личной жизни? Пусть мама с папой разбираются.
нашли знаменитость))))