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Царьград

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Добьют украинскую оборону: полковник Ходаренок оценил новые БПЛА «Герань-4»

Добьют украинскую оборону: полковник Ходаренок оценил новые БПЛА «Герань-4»

«Эксперт рассказал, как Герани-4» меняют ход конфликта на Украине.Российские ударные беспилотники нового поколения «Герань-4» кардинально отличаются от предшественников, и их массовое применение меняет тактическую обстановку в зоне СВО.

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