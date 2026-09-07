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Регионы России

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Путин поручил создать межведомственную комиссию по ограничительным мерам за рубежом

Путин поручил создать межведомственную комиссию по ограничительным мерам за рубежом

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии по применению временных ограничительных мер в отношении граждан, находящихся за пределами России и уклоняющихся от исполнения наказания.

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