Госдеп: США не могут в одиночку обеспечить Киеву успех в конфликте

Соединенные Штаты не могут гарантировать Украине успех в противостоянии с Россией. Об этом, ссылаясь на выступление в сенатском комитете по иностранным делам помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена, сообщает ТАСС.