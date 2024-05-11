Вьетнам признал российское высшее образование одним из лучших в мире

Вьетнам высоко оценил качество российского высшего образования. Заместитель министра образования и профессиональной подготовки страны Хоанг Минь Шонг заявил, что Россия и Вьетнам могут запустить совместные программы обучения с двумя дипломами.
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