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Царьград

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Авиаперелёты оказались в 600 раз безопаснее езды на автомобиле

Авиаперелёты оказались в 600 раз безопаснее езды на автомобиле

Специалисты Университета аэронавтики Эмбри-Риддла в Соединённых Штатах Америки проанализировали данные о смертельных случаях в коммерческой авиации с 2016 по 2025 год.

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