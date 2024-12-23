Wildberries ужесточил правила продажи пиротехнических изделий

Россиянам теперь будет сложнее купить пиротехнику на маркетплейсе Wildberries. Онлайн-площадка перешла на новый формат работы с такими изделиями – теперь она выступает только как витрина товаров, а за доставку и хранение отвечает исключительно продавец, рассказал 360.