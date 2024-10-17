Сглаз и порча: чего больше боялись русские

На Руси издавна опасались сглаза и порчи. Говоря современным языком, речь идет о негативном воздействии на энергетику человека, в результате которого его начинают преследовать болезни и другие неприятности.
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