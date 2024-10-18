Медведев похвалил Трампа за одно признание

Зампред СБ Медведев похвалил Трампа за признание о конфликте между РФ и Украиной Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) Дмитрий Медведев похвалил экс-президента США Дональда Трампа за одно признание, которое тот сделал, рассуждая о конфликте между Российской Федерацией (РФ) и Украиной.