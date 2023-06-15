«Светская хроника» расскажет про пластику Ольги Бузовой и самочувствие певицы Максим

Новый выпуск программы «Светская хроника» выйдет в эфир Пятого канала 16 июня 2023 года. В нем телезрителям расскажут, как кинофестиваль памяти Бориса Грачевского обернулся громким скандалом, сообщили агентству InterMedia в пресс-службе телеканала.