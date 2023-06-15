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«Светская хроника» расскажет про пластику Ольги Бузовой и самочувствие певицы Максим

«Светская хроника» расскажет про пластику Ольги Бузовой и самочувствие певицы Максим

Новый выпуск программы «Светская хроника» выйдет в эфир Пятого канала 16 июня 2023 года. В нем телезрителям расскажут, как кинофестиваль памяти Бориса Грачевского обернулся громким скандалом, сообщили агентству InterMedia в пресс-службе телеканала.

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