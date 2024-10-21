Дубненская больница вновь отправила врачей в помощь жителям Курской области

Медики из городской больницы Дубны снова отправились на помощь жителям Курской области. В состав бригады вошли хирург Вадим Афроськин, травматолог Александр Петровский и анестезиолог-реаниматолог Данил Яцыно.
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