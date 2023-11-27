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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Инна Гончаренко: «Муравьевой я бы поставила гораздо больше за компоненты. А у Яметовой, помимо борьбы, я ничего не увидела»

Камила Валиева выиграла этап, Вероника Яметова стала второй, Софья Муравьева – третьей. «Для меня нервной была короткая программа, когда Ксюша Синицына неожиданно для всех и для себя упала с лутца.

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