❗️ Неизвестный выстрелил в собаку в Джанкое. Полиция проводит проверку О происшествии стало известно из публикации в интернете и сообщений, поступивших в дежурную часть, сообщили в МВД Крыма.
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