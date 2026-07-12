5 необычных летних блюд из привычных ингредиентов

Кто сказал, что летние блюда — это только окрошка? Владимир Медведев, бренд-шеф сети «ВкусВилл», поделился рецептами легких летних блюд, в которых привычные сезонные продукты встречаются с необычными продуктами.
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