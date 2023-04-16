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Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки магнитудой 3,2 балла под Новосибирском

Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки магнитудой 3,2 балла под Новосибирском

Землетрясение магнитудой 3,2 балла произошло под Новосибирском, говорится на сайте Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.

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