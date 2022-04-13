В Кузбассе коронавирус выявили ещё у 121 человека за сутки

Количество коронавирусных больных в Кузбассе продолжает падать, по состоянию на утро 13 апреля, за последние сутки был выявлен ещё 121 случай, что более чем в два раза меньше, чем в начале апреля, когда диагноз COVID-19 подтвердился у 260 человек.