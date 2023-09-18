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Защитник «Локо» Сильянов о 0:2 от «Оренбурга»: «Могли забить, пропустили дурацкие голы. Не хватает опытного защитника, который будет следить за молодыми»

Защитник «Локо» Сильянов о 0:2 от «Оренбурга»: «Могли забить, пропустили дурацкие голы. Не хватает опытного защитника, который будет следить за молодыми»

— Что с командой? — Не знаю. Атмосфера хорошая в команде. Не везет местами. Могли забить, пропустили дурацкие голы.

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