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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роналдо: «Родри – главный претендент на «Золотой мяч». Он был лучшим игроком сборной Испании на ЧМ, а это имеет огромное значение»

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо считает Родри фаворитом на получение «Золотого мяча».  30-летний полузащитник выиграл чемпионат мира со сборной Испании, став лучшим игроком турнира.

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