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Итоги 23.07.26: Зеленский теряет контроль, Лавров встретился с Рубио, НАТО идет к границам РФ

Итоги 23.07.26: Зеленский теряет контроль, Лавров встретился с Рубио, НАТО идет к границам РФ

Дарина Боровик в итогах дня расскажет: политический кризис на Украине продолжает набирать обороты. По данным The Guardian, давление на Зеленского усиливается: сторонники Михаила Федорова готовят новые протесты и требуют вернуть его в кресло министра обороны.

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