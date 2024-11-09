Американист Блохин: Трамп может попросить РФ отказаться от партнерства с Китаем

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин заявил, что одержавший победу на выборах президента в США Дональд Трамп может попросить Россию отказаться от стратегического партнерства с Китаем в обмен на отказ американской администрации от помощи Украине.