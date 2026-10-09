Минград одобрил облик ключевого объекта ИТ-кампуса «Неймарк» в Нижнем

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области утвердило архитектурно-градостроительный облик шестиэтажного здания площадью более 31 тысячи квадратных метров на улице Дальней.
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