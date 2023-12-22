Совместно с правительством региона «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» решают комплексные задачи по организации уличного освещения в городах

<p> На пресс-конференции по итогам 2023 года генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский особо остановился на совместной работе с правительством Ивановской области и реализации проекта «Светлый город».
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