Влажный матч: как российские футболисты разгромили сборную Вьетнама

Футболисты сборной России разгромили на выезде команду Вьетнама со счетом 3:0. Несмотря на экстремальную погоду и низкое качество поля в Ханое, подопечные Валерия Карпина имели подавляющее преимущество и по игре, и по моментам.
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