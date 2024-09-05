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Влажный матч: как российские футболисты разгромили сборную Вьетнама

Влажный матч: как российские футболисты разгромили сборную Вьетнама

Футболисты сборной России разгромили на выезде команду Вьетнама со счетом 3:0. Несмотря на экстремальную погоду и низкое качество поля в Ханое, подопечные Валерия Карпина имели подавляющее преимущество и по игре, и по моментам.

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