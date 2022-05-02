Мировое обозрение

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Игорь Святославич и Кончак. Противники, друзья, родственники

Игорь Святославич и Кончак. Противники, друзья, родственники

В. Фаворский, иллюстрация к «Слову о полку Игореве», гравюра на дереве Сегодня мы продолжим разговор, начатый в предыдущей статье и поговорим о самом известном в настоящее время потомке Олега Гориславича – внуке Игоре, его знаменитом походе, а также о его друге и противнике – половецком хане Кончаке.

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