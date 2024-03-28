На этой неделе города-соседи Салехард и Лабытнанги принимают III Всероссийские Арктические игры. Масштабный спортивный проект для спортсменов северных широт страны проводится в рамках федерального проекта «Спорт— норма жизни» национального проекта «Демография».
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