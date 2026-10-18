Сколько родительских суббот бывает в течение года? Для чего нужно поминать усопших и как это делать правильно – в храме, дома и на кладбище? На эти и другие вопросы «Татар-информа» в новом выпуске программы «Кофе с батюшкой» ответил руководитель миссионерского отдела Казанской епархии Александр Ермолин.
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