В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о расследовании обстоятельств ДТП со смертельным исходом в Республике Башкортостан

В эфире правовой телепрограммы на федеральном канале вышел сюжет, согласно которому 11 января 2025 года в городе Стерлитамаке Республики Башкортостан действующий сотрудник правоохранительных органов в состоянии опьянения совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого наступила смерть местного жителя.
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