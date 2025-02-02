В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о расследовании обстоятельств ДТП со смертельным исходом в Республике Башкортостан

В эфире правовой телепрограммы на федеральном канале вышел сюжет, согласно которому 11 января 2025 года в городе Стерлитамаке Республики Башкортостан действующий сотрудник правоохранительных органов в состоянии опьянения совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого наступила смерть местного жителя.