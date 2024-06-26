ИИ научили выявлять неисправности автомобилей за считаные секунды

Автомобиль проезжает через рамку сканера UVEye / © UVeye Автомобили проезжают через рамку, оснащенную различными камерами и датчиками, которые фиксируют состояние транспортного средства и передают эти данные в компьютер, где их обрабатывает ИИ.
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