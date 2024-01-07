Globo: Артур принял предложение «Зенита»

Бразильский нападающий «Палмейрас» Артур Гимарайнс принял предложение санкт-петербургского «Зенита». По информации Globo, 8 января футболист попрощается со своими одноклубниками и объявит о переходе в российский клуб.
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