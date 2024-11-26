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Дополнительных тендерных предложений по обмену или выкупу акций Ozon не должно быть

Акционеры Ozon рассмотрят вопрос редомициляции на собрании 27 декабря, сообщила компания вчера. На данный момент Ozon Holdings PLC, депозитарные расписки которой торгуются на Мосбирже, зарегистрирована на Кипре.

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