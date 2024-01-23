В Нижнекамске внедрят новую систему оценивания в школах

С начала нового учебного года в школах Нижнекамска будет внедрена новая практика. Оценки, которые ученики получают за участие в уроках и выполнение домашних заданий, будут иметь дополнительный параметр – весовой коэффициент значимости.
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