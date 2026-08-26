Обмен в Белоруссии и подготовка новых списков: Лантратова заявила о возвращении российских бойцов

Украина в среду возвращает России десять военнослужащих в ответ на передачу Москвой десяти украинских военнопленных в ходе гуманитарной акции, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова .
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