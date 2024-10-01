Крым всесторонне помогает новым субъектам РФ

Республика Крым оказывает всестороннюю поддержку новым субъектам Российской Федерации. Об этом в эфире телеканала «Миллет» заявил председатель комитета Херсонской областной думы по национальной политике, вопросам некоммерческих организаций и межрегиональным отношениям Рустем Ниметуллаев.
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